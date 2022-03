Restaurer les œuvres en bois polychrome Musée d’art et d’histoire d’Albertville Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Musée d'art et d'histoire d'Albertville, le samedi 14 mai à 21:30

Au cours d’une présentation en images, Sabrina Vétillard reviendra sur son intervention récente sur deux sculptures du Musée d’art et d’histoire. Familiarisez-vous avec la technique de la polychromie et levez le voile sur le métier de restaurateur du patrimoine ! Plus de renseignements au 04 79 37 86 86 ou sur [www.albertville.fr](http://www.albertville.fr). Présentation en images par Sabrina Vétillard, restauratrice d’œuvres d’art Musée d’art et d’histoire d’Albertville Maison Rouge Grande place de Conflans, 73200 Albertville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Albertville Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00

