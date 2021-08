Quimperlé Chapelle Saint-David Finistère, Quimperlé Restaurer le patrimoine religieux. Chapelle Saint-David Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Chapelle Saint-David, le samedi 18 septembre à 14:00 Rendez-vous à l’intérieur de la chapelle – Gratuité pour tous / sur réservation

Hélène Champagnac, restauratrice d’œuvres d’art, présentera le métier qu’elle exerce à l’atelier de restauration de Kerguehennec, ainsi que les objets de la chapelle Saint-David. Chapelle Saint-David place du cimetière, 29300, Quimperlé Quimperlé Finistère

