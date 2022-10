Brunch Ludique chez Osare etc Restauration OSARE etc – Orléans Orleans Catégorie d’évènement: Orléans

Brunch Ludique chez Osare etc Restauration OSARE etc – Orléans, 20 novembre 2022, Orleans. Brunch Ludique chez Osare etc Dimanche 20 novembre, 09h00 Restauration OSARE etc – Orléans

Voir http://orleans-express.fr/brunch-ludique-dimanche-20-novembre-2022/

On Mange et On Joue ! Restauration OSARE etc – Orléans 8 Rue de la Bretonnerie, Orleans Orleans Venez découvrir de nouveaux jeux ou redécouvrir de plus anciens… dans un restaurant qui mérite le détour ! En famille ou entre amis, venez jouer et bruncher ce dimanche ! Trois menus possibles : Enfants, végétariens, non végétariens en produits frais, locaux et de saison. Réservation Obligatoire

