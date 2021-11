Paris Musée des plans reliefs île de France, Paris Restauration en public du plan-relief du Mont Saint-Michel Musée des plans reliefs Paris Catégories d’évènement: île de France

Restauration en public du plan-relief du Mont Saint-Michel Musée des plans reliefs, 8 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 8 novembre au 3 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 17h

gratuit

Venez assister à cette opération exceptionnelle dans les salles du musée ! Du 8 novembre au 3 décembre, une opération de restauration et de campagne photographique aura lieu sur la maquette du Mont Saint-Michel directement dans les salles du musée. Venez observer le travail des restauratrices sur ce plan-relief réalisé à la fin du 17e siècle par les moines de l’abbaye du Mont puis offert à Louis XIV. ‍♀️ Des points-paroles seront également assurés par notre médiatrice, qui vous expliquera l’histoire de la maquette, du Mont et les techniques de restauration. Vérifiez le calendrier des opérations avant votre visite ⬇️ -> Restauration en public : 9, 10, 11, 12, 19, 23 et 26 novembre -> Point-paroles : 9, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26 et 28 novembre, de 14h à 17h. Plus d’infos >> http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/expositions-et-evenements/evenements/restauration-Mont-Saint-Michel Animations -> Autre animation Musée des plans reliefs 129, rue de Grenelle Paris 75007

8 : La Tour-Maubourg (179m) 13 : Varenne (281m) RER C “Invalides”

Contact : Musée des Plans-Reliefs 0145519245 contact.musee-plans-reliefs@culture.gouv.fr http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/expositions-et-evenements/evenements/restauration-Mont-Saint-Michel http://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://twitter.com/Plansreliefs Animations -> Autre animation Insolite;En famille

Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

