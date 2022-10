Restauration d’une zone humide au profit des amphibiens et des libellules Petit-Noir Petit-Noir Catégories d’évènement: Jura

Restauration d'une zone humide au profit des amphibiens et des libellules

Petit-Noir, 26 octobre 2022, Petit-Noir.

2022-10-26 13:00:00 – 2022-10-26 15:00:00

Jura Petit-Noir EUR 0 0 Chantier nature : restauration d’une zone humide au profit des amphibiens et des libellules. Activité gratuite et ouverte à tous, réservation obligatoire auprès de Dole Environnement. Lieu du rdv communiqué à l’inscription. Prévoir des vêtements adaptés (bottes, gants…) Petit-Noir

