Penne Lavoir de fontblanque Penne, Tarn Restauration du lavoir de Fontblanque Lavoir de fontblanque Penne Catégories d’évènement: Penne

Tarn

Restauration du lavoir de Fontblanque Lavoir de fontblanque, 19 août 2021, Penne. Restauration du lavoir de Fontblanque

Lavoir de fontblanque, le jeudi 19 août à 09:30

[Pose des voliges le 09 août 2021](https://www.dropbox.com/s/23269hbepi1ef0b/1.jpg?dl=0)Une troisième journée de chantier participatif nous est proposée le jeudi 19 août à partir de 9h.30. Nous continuerons à travailler sur la couverture de l’édifice. Pour le repas du midi, il serait bien que chacun apporte quelque chose à partager pour assurer la convivialité du moment. Espérons que, comme la dernière fois, ; nous serons nombreux et prendrons du plaisir à nous retrouver pour participer, chacun avec ses capacités, à cette renaissance. Contact : Michel GIBE référent de secteur [[michel.gibe@orange.fr](mailto:michel.gibe@orange.fr)](mailto:michel.gibe@orange.fr) ; 05.63.56.83.41 Mairie de Penne – Réunions Lavoir de fontblanque 81140 penne Penne Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T09:30:00 2021-08-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Penne, Tarn Autres Lieu Lavoir de fontblanque Adresse 81140 penne Ville Penne lieuville Lavoir de fontblanque Penne