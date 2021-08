Contamine-sur-Arve Église Contamine-sur-Arve, Haute-Savoie Restauration du corbillard hippomobile Église Contamine-sur-Arve Catégories d’évènement: Contamine-sur-Arve

Haute-Savoie

Restauration du corbillard hippomobile Église, 18 septembre 2021, Contamine-sur-Arve. Restauration du corbillard hippomobile

Église, le samedi 18 septembre à 11:00 Présentation du corbillard hippomobile de Contamine-sur-Arve, après restauration, pour sa remise en service. Église Prieuré Sainte-Foy, 74130 Contamine-Sur-Arve Contamine-sur-Arve Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Contamine-sur-Arve, Haute-Savoie Autres Lieu Église Adresse Prieuré Sainte-Foy, 74130 Contamine-Sur-Arve Ville Contamine-sur-Arve lieuville Église Contamine-sur-Arve