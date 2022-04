Restauration des plafonds peints de l’atelier de Courbet Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Restauration des plafonds peints de l’atelier de Courbet Ornans, 15 mai 2022, Ornans. Restauration des plafonds peints de l’atelier de Courbet Atelier Courbet 14 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny Ornans

2022-05-15 – 2022-05-15 Atelier Courbet 14 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny

Ornans Doubs Avec Marc Philippe, restaurateur d’œuvres peintes, Atelier Marc Philippe

Acquis en 2007 par le Département du Doubs, le dernier atelier de Courbet a conservé les espaces au sein desquels le peintre a produit quelques-unes de ses dernières œuvres majeures. Au plafond figurent encore deux peintures murales qui ont survécu aux affres du temps et à cent ans de quasi abandon. Cette conférence vous propose de découvrir les coulisses du chantier de restauration de ces peintures. Avec Marc Philippe, restaurateur d’œuvres peintes, Atelier Marc Philippe

Acquis en 2007 par le Département du Doubs, le dernier atelier de Courbet a conservé les espaces au sein desquels le peintre a produit quelques-unes de ses dernières œuvres majeures. Au plafond figurent encore deux peintures murales qui ont survécu aux affres du temps et à cent ans de quasi abandon. Cette conférence vous propose de découvrir les coulisses du chantier de restauration de ces peintures. Atelier Courbet 14 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny Ornans

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Atelier Courbet 14 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny Ville Ornans lieuville Atelier Courbet 14 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/

Restauration des plafonds peints de l’atelier de Courbet Ornans 2022-05-15 was last modified: by Restauration des plafonds peints de l’atelier de Courbet Ornans Ornans 15 mai 2022 Doubs Ornans

Ornans Doubs