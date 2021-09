Lembeye Lembeye Lembeye, Pyrénées-Atlantiques Restauration de pelouses et landes sèches Lembeye Lembeye Catégories d’évènement: Lembeye

Lembeye, le samedi 2 octobre

Chantier de restauration de pelouses et landes sèches : coupe de petits ligneux, ronces, etc. Équipement à prévoir : tenue adaptée, eau, pique-nique, chaussures de randonnée et, si possible, gants de chantier (sécateurs et autres outils fournis) Réouverture de zones de landes et pelouses par débroussaillage Lembeye Lembeye Lembeye Pyrénées-Atlantiques

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T16:00:00

