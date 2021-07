Cléré-les-Pins Château de Champchevrier Cléré-les-Pins, Indre-et-Loire Restauration de la Grille d’Honneur : démonstration de repoussage traditionnel ! Château de Champchevrier Cléré-les-Pins Catégories d’évènement: Cléré-les-Pins

Indre-et-Loire

Restauration de la Grille d’Honneur : démonstration de repoussage traditionnel ! Château de Champchevrier, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Cléré-les-Pins. Restauration de la Grille d’Honneur : démonstration de repoussage traditionnel !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Champchevrier Tarif : 7,50€ | Gratuit – de 16 ans

Restauration par Ferronerie d’Art à la Française. Ils réaliseront sous vos yeux des ornements par relevage-repoussage sur tôle de fer de manière entièrement traditionnelle, au marteau à main levée. Château de Champchevrier Champchevrier, 37340 Cléré-les-Pins Cléré-les-Pins Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

