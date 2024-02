RESTAURATION CONCERT Gabian, dimanche 17 mars 2024.

RESTAURATION CONCERT Gabian Hérault

Soirée de la Saint-Patrick à 19h30 à La Tavernat, musiques Irlandaises et ambiance festive, plat dans le thème proposé en plus de la carte habituelle. Sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 19:30:00

fin : 2024-03-17

Avenue de Roujan

Gabian 34320 Hérault Occitanie natrichardiere@gmail.com

L’événement RESTAURATION CONCERT Gabian a été mis à jour le 2024-02-05 par OT AVANT-MONTS