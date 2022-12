RESTAURATION CONCERT « ANGÉLIQUE ET ROLAND » Gabian Gabian Gabian Catégories d’évènement: Gabian

Hérault

RESTAURATION CONCERT « ANGÉLIQUE ET ROLAND » Gabian, 13 janvier 2023, Gabian Gabian. RESTAURATION CONCERT « ANGÉLIQUE ET ROLAND » 8 Avenue de Roujan Gabian Hérault

2023-01-13 – 2023-01-13 Gabian

Hérault Gabian Concert « Angélique et Roland » à 19h30 au Bar Restaurant la Tavernat, voyage musical international entre hier et aujourd’hui. Sur réservation. Ouvert à tous. Concert « Angélique et Roland » à 19h30 au Bar Restaurant la Tavernat, voyage musical international entre hier et aujourd’hui. Sur réservation. Ouvert à tous. Gabian

dernière mise à jour : 2022-11-30 par

Détails Catégories d’évènement: Gabian, Hérault Autres Lieu Gabian Adresse 8 Avenue de Roujan Gabian Hérault Ville Gabian Gabian lieuville Gabian Departement Hérault

Gabian Gabian Gabian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gabian-gabian/

RESTAURATION CONCERT « ANGÉLIQUE ET ROLAND » Gabian 2023-01-13 was last modified: by RESTAURATION CONCERT « ANGÉLIQUE ET ROLAND » Gabian Gabian 13 janvier 2023 8 Avenue de Roujan Gabian Hérault Gabian Hérault Gabian Hérault

Gabian Gabian Hérault