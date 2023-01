Atelier Restaurants du cœur Restaurants du coeur Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Atelier Restaurants du cœur Restaurants du coeur, 7 février 2023, Perpignan. Atelier Restaurants du cœur Mardi 7 février, 10h00 Restaurants du coeur Accompagnement à MES, mais pas que Restaurants du coeur 7 rue Cuvier 66000 PERPIGNAN Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 3 ateliers en janvier / février sur 3 lieux de distribution pour les bénéficiaires des Resto du Coeur sur MES, compte ameli, rdv Centre d’examen de santé, aide à la demande de C2S…

Lieu 1 le 17/01 : Rue Cuvier Perpignan

Lieu 2 : 2 AV EUGENE SAUVY A CANET PLAGE

Lieu 3 LE GYMNASE DE ST ANDRE ROUTE NATIONALE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T10:00:00+01:00

2023-02-07T12:30:00+01:00

