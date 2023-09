Cet évènement est passé Welcome Job Restaurant universitaire Rabelais Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Welcome Job Restaurant universitaire Rabelais Poitiers, 18 septembre 2023, Poitiers. Welcome Job Lundi 18 septembre, 18h00 Restaurant universitaire Rabelais Gratuit, sans inscription Viens rencontrer en direct les employeurs locaux pour trouver ton job étudiant ! Rendez-vous le lundi 18 septembre de 18h à 21h au restaurant universitaire Rabelais, sur le campus. De nombreux postes seront à pourvoir dans différents domaines : animation, services à la personne, vente, restauration… N’oublie pas d’amener ton CV en plusieurs exemplaires, et de t’entraîner à te présenter rapidement aux employeurs. Restaurant universitaire Rabelais 5 rue de la Devinière, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Restaurant universitaire Rabelais 5 rue de la Devinière, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

