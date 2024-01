Brunch artistique avec Bernard Guérin et Brigitte Pane Restaurant Une Table avec Plaisir Divatte-sur-Loire, 4 février 2024, Divatte-sur-Loire.

Brunch artistique avec Bernard Guérin et Brigitte Pane Moment privilégié avec Bernard Guérin et Brigitte Pane, artistes professionnels autour de leurs carnets de voyage et de leurs expositions. Dimanche 4 février, 09h30 Restaurant Une Table avec Plaisir places limitées – sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T09:30:00+01:00 – 2024-02-04T13:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T09:30:00+01:00 – 2024-02-04T13:00:00+01:00

Artistes professionnels, Bernard et Brigitte vous proposent de découvrir leur carnet de voyage d’Inde autour d’un Brunch artistique.

A vos pinceaux ou crayons, initiation au carnet de voyage pour tous les participants.

Restaurant Une Table avec Plaisir 9 place de l’Eglise 44450 Divatte-sur-Loire 44450 La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0636214598 »}]