Rencontre avec Littleboxes et Fanny Cheval Restaurant Une Table avec Plaisir, 4 mai 2023, Divatte-sur-Loire.

sur inscription – places limitées

Fanny Cheval vous emmène dans son univers imaginaire. Restaurant Une Table avec Plaisir 9 place de l’Eglise 44450 La Chapelle-Basse-Mer Divatte-sur-Loire 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dans le cadre des soirées JE u DIS “Plaisirs et découverte, le jeudi 4 mai à 19h, Mickaël et Céline reçoivent Littleboxes. Après avoir écrit et illustré le livre “Les gens de Nantes”, légende de Nantes, et plusieurs demandes sur les illustrations des bâtiments, Fanny Cheval, graphiste et illustratrice free-lance, décide d’éditer des illustrations. Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir le travail de Fanny et également connaître les gagnants du concours lancé sur le Instagram de Littleboxes0906. Places limitées – réservations obligatoires au 06 36 21 45 98 (tarif non défini à ce jour)

