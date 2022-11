Goûter de la solidarité Restaurant social l’Entraide Albi Catégories d’évènement: Albi

Goûter de la solidarité Restaurant social l’Entraide, 30 décembre 2022, Albi. Goûter de la solidarité Vendredi 30 décembre, 15h00 Restaurant social l’Entraide Le goûter de la solidarité s’adresse aux personnes seules et aux familles isolées d’Albi qui souhaitent, pour clôturer l’année, rencontrer d’autres Albigeois en partageant un moment de convivialité. Restaurant social l’Entraide 2 Avenue du Colonel Teyssier, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}] Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Albi, ce goûter est un véritable moment de partage. Les Albigeois, qui souhaitent venir témoigner leur solidarité peuvent également participer à ce goûter, soit en apportant des friandises, des pâtisseries, des fruits,… soit en participant à l’animation. Le vendredi 30 décembre 2022 de 15h à 17h, restaurant social l’Entr’aide (2 avenue Colonel Teyssier) Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

Lieu Restaurant social l'Entraide Adresse 2 Avenue du Colonel Teyssier, 81000 Albi Le Clos Ville Albi

