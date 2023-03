Fenêtres qui parlent : déambulation festive au Triolo Restaurant scolaire Taine Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Fenêtres qui parlent : déambulation festive au Triolo Restaurant scolaire Taine, 24 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Fenêtres qui parlent : déambulation festive au Triolo Vendredi 24 mars, 14h00 Restaurant scolaire Taine Vendredi 24 mars 2023 de 14h à 22h, rendez-vous au Triolo pour un temps fort de l’opération Les Fenêtres qui parlent. Au programme : À partir de 14h : Déambulation,

Exposition des œuvres

Ateliers artistiques

Animations musicales

Jeux autour du vivre-ensemble. Auberge espagnole dès 19h00. Les rues concernées : chemin piétonnier Départ de l’école Taine puis Chemin du Tigre, chemin du triolo, Allée Thalès, Allée Taine, rue Trudaine, rue du Terroir.

Les artistes: Sonia Waddah, Jean Marc Demarcq, Habibeh Hamadi, Hadi Mahraeen, Hussein Ali Noori, Nooria Noori, Jean Wattelet, Nathalie Vanlaer Partenaires: écoles primaire et maternelle Taine, les CAL Résidence, Tournesol, Association du Terroir, la Maison de la Jeunesse et le Conseil des Jeunes (à confirmer) , Ehpad du Moulin d’Ascq, Cinéma Le Méliès, Foyer La Source, Foyer les Lauriers, les commerçants, Eiki Market, la Vie des artistes, l’association Voisins Solidaires.

avec l’association AVECs Restaurant scolaire Taine Allée du Tennis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59652 Triolo Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T14:00:00+01:00 – 2023-03-24T22:30:00+01:00

2023-03-24T14:00:00+01:00 – 2023-03-24T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Restaurant scolaire Taine Adresse Allée du Tennis 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Restaurant scolaire Taine Villeneuve-d'Ascq

Restaurant scolaire Taine Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Fenêtres qui parlent : déambulation festive au Triolo Restaurant scolaire Taine 2023-03-24 was last modified: by Fenêtres qui parlent : déambulation festive au Triolo Restaurant scolaire Taine Restaurant scolaire Taine 24 mars 2023 Restaurant scolaire Taine Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord