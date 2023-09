Architecture et paysage Restaurant scolaire Saint-Léger-sur-Dheune Catégories d’Évènement: Saint-Léger-sur-Dheune

Saône-et-Loire Architecture et paysage Restaurant scolaire Saint-Léger-sur-Dheune, 27 octobre 2023, Saint-Léger-sur-Dheune. Architecture et paysage Vendredi 27 octobre, 14h00 Restaurant scolaire Entrée libre Le CAUE de Saône-et-Loire propose, le 27 octobre 2023 à 14 h, une visite du restaurant scolaire et des espaces publics de St Léger-sur-Dheune. Ce projet a été élu Grand prix du jury, 1er prix de la Tuile Terre Cuite Architendance 2022. La visite sera accompagnée et commentée par Charles-Henri Tachon architecte de l’agence « Architecture et paysage » et lauréat de l’Équerre d’Argent 2019. Restaurant scolaire rue du verger 71510 St Léger-sur-Dheune Saint-Léger-sur-Dheune 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@caue71.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

architecture visite ©Nicolas Walterfaugle

