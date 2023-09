Loto à Mérinchal Restaurant Scolaire Mérinchal Catégories d’Évènement: Creuse

Mérinchal Loto à Mérinchal Restaurant Scolaire Mérinchal, 12 novembre 2023, Mérinchal. Mérinchal,Creuse Loto du Club des Aînés de la Source du Cher Inscription obligatoire : lasourceducher@laposte.net.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Restaurant Scolaire

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Loto of the Club des Aînés de la Source du Cher Registration required: lasourceducher@laposte.net Loto del Club des Aînés de la Source du Cher Inscripción obligatoria: lasourceducher@laposte.net Lotto des Seniorenclubs « Club des Aînés de la Source du Cher Anmeldung erforderlich: lasourceducher@laposte.net Mise à jour le 2023-09-26 par Marche et Combraille en Aquitaine Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Mérinchal Autres Lieu Restaurant Scolaire Adresse Restaurant Scolaire Ville Mérinchal Departement Creuse Lieu Ville Restaurant Scolaire Mérinchal latitude longitude 45.91672;2.49054

Restaurant Scolaire Mérinchal Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merinchal/