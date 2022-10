ESCAPE GAME HALLOWEEN Restaurant Scolaire L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Participation Libre

Un nouvel escape game arrive sur la commune de L’Herbergement : après le thème de Noël en 2021, place à Halloween! Restaurant Scolaire 67 Rue Georges Clemenceau, 85260 L’Herbergement L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire Un sortilège guette L’Herbergement. Une concentration d’énergie a été constatée au restaurant scolaire de la commune et de nombreux spécialistes se sont déjà déplacés ne pouvant que constater ce que nous savions déjà… Un puissant sort menace la commune. Vous l’avez peut-être ressenti dans votre quotidien… Certains changements sont apparus : les oiseaux qui volent et tournoient autour de L’Herbergement, ce ciel de plus en plus gris, de plus en plus noir… Pour autant, nous n’en sommes qu’au début. En effet, un des spécialistes nous a prévenu, si nous n’agissons pas d’urgence, ce sort va se renforcer en cette période propice aux forces du mal. Une chance tout de même : nous avons réussi à isoler et contenir ce maléfice pour le moment à la cantine ! Il nous faut maintenant votre aide afin de libérer la commune et reprendre notre quotidien. Réunissez la meilleur équipe, il nous faut les plus courageux ! Afin que l’expérience se déroule de la meilleure des manières, les spécialistes conseillent de ne pas y aller à plus de 5 personnes !

