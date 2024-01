NOUVEL AN BERBÈRE Restaurant SAMPOLO Marseille, vendredi 12 janvier 2024.

NOUVEL AN BERBÈRE ♫♫♫ Vendredi 12 janvier, 21h00 Restaurant SAMPOLO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T21:00:00+01:00 – 2024-01-13T01:00:00+01:00

Fin : 2024-01-12T21:00:00+01:00 – 2024-01-13T01:00:00+01:00

Vendredi 12 janvier à partir de 19h, on vous propose une soirée musicale et gustative pour célébrer ensemble le nouvel an Berbère !

L’idée : un couscous traditionnel aux 7 légumes secs (végétarien ou viande) et un concert de musique amazigh. Pensez à réserver pour le couscous et n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Les chanteurs et musiciens des groupes Massirem, Médina Fusion et la chanteuse Thileli seront sur scène pour animer la soirée et célébrer l’an 2974.

Couscous végétarien 9€ ou Couscous viande 13€

Entrée libre et sortie au chapeau.

Restaurant SAMPOLO 14 Avenue de la corse 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur