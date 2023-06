CONCERT URBAN KONPA AVEC NOLDI AU RESTAURANT RIZDJONJON Restaurant rizdjondjon Paris, 17 juin 2023, Paris.

CONCERT URBAN KONPA AVEC NOLDI AU RESTAURANT RIZDJONJON 17 et 18 juin Restaurant rizdjondjon

NOLDI est un chanteur montant de la scène konpa même si son style actuel est très axé urban konpa. Une sorte de Caribbean RNB car il est originaire d’Haiti.

Le restaurant rizdjondjon est un espace, un lieu très métissé et chaleureux de la place parisienne ou l’on déguste des plats savoureux d’ailleurs et d’ici.

C’est dans ce lieu ouvert sur vous et sur le monde, en plein coeur de Paris que SAMEDI 17 JUIN 2023 se tiendra un CONCERT URBAN KONPA avec le chanteur NOLDI.

C’est gratuit mais venez manger et boire un verre.

Il est recommandé de réserver: 0652921902

Restaurant rizdjondjon 291 rue saint denis Paris 75002 Quartier de Bonne-Nouvelle Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0652921902 »}] Le restaurant rizdjondjon est afro haitien. Il propose des plats de qualité et est composé de 3 niveaux dont une salle pour faire la fête

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T20:30:00+02:00

2023-06-18T00:00:00+02:00 – 2023-06-18T02:00:00+02:00

