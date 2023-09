CHARLIE ABAD « CLINS D’OEIL JAZZ » RESTAURANT PHILIPPE REDON Limoges, 2 novembre 2023, Limoges.

CHARLIE ABAD « CLINS D’OEIL JAZZ » 2 – 30 novembre RESTAURANT PHILIPPE REDON

En 1967, il intègre l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Bourges où après une pratique de bases variées, tels le dessin, la peinture, la sculpture et la déco, il se prend d’amour pour la photographie humaniste et au vu des images d’Henri Cartier Bresson il sait tout de suite que c’est ce type d’images qui le rapprochent du croquis et de la composition rigoureuse. Monté à Paris, il montre son travail dans les rédactions, les premières commandes de reportages arrivent. Après des débuts à Tribune Médicale, il pige régulièrement pour l’Equipe Magazine, collabore à Marie Claire, Femme Actuelle, Pélerin Magazine, le Centre Pompidou et le Musée du Louvre. Il pratique également le Sudio en commandes pour l’Edition. Repéré par l’Agence Viva, il y reste deux ans. Il expose en France et à l’étranger depuis 1977. Récemment il a réalisé une monographie de 165 images intitulée “Clins d’Oeil”, ouvrage préfacée par la Photographe Sabine Weiss, et qui sera disponible durant tout le mois de novembre au Restaurant Philippe REDON. Charlie Abad vit actuellement à Limoges où il continue à pratiquer sa passion.

RESTAURANT PHILIPPE REDON 14 RUE ADRIEN DUBOUCHE – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T17:00:00+01:00 – 2023-11-02T19:00:00+01:00

2023-11-30T17:00:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

Jazz Exposition

