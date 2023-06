Concerts Jazz Muse : concert d’impro Restaurant O’Saisons du Colombier Arvière-en-Valromey, 8 juillet 2023, Arvière-en-Valromey.

Arvière-en-Valromey,Ain

Les concerts de Jazz Muse sont ouverts à tou.te.s. Il se déroulent dans le cadre des Masterclasses de jazz organisées par l’association Val’Muse..

2023-07-08 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-08 23:00:00. .

Restaurant O’Saisons du Colombier Virieu le Petit

Arvière-en-Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Jazz Muse concerts are open to all. They take place as part of the jazz masterclasses organised by the Val’Muse association.

Los conciertos de Jazz Muse están abiertos a todos. Se celebran en el marco de las clases magistrales de jazz organizadas por la asociación Val’Muse.

Die Konzerte von Jazz Muse sind für alle offen. Sie finden im Rahmen von Jazz-Masterclasses statt, die von der Vereinigung Val’Muse organisiert werden.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier