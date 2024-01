Trouve ta place d’apprentissage ! Restaurant Migros de Balexert Vernier, 31 janvier 2024, Vernier.

Trouve ta place d’apprentissage ! Mercredi 31 janvier 2024, 15h00 Restaurant Migros de Balexert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T15:00:00+01:00 – 2024-01-31T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T15:00:00+01:00 – 2024-01-31T18:00:00+01:00

Fruit de la collaboration entre l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) et la Ville de Vernier, le Recrutement en direct a pour principe de réunir une vingtaine d’entreprises formatrices, dont la plupart installées sur la commune, et de donner la possibilité aux jeunes intéressés par les places d’apprentissage de se présenter en direct et en quelques minutes.

Comment se préparer ?

Se renseigner sur le métier choisi

S’informer sur l’entreprise proposant la place d’apprentissage

Venir muni d’un dossier de candidature complet et ciblé (CV, lettre de motivation, bulletins scolaires, rapports de stages, etc.)

Adapter sa tenue vestimentaire au métier chois

Dès mi-janvier 2024, nous vous invitons à consulter le site internet de la Cité des Métiers afin de prendre connaissance des dernières informations relatives au déroulement de l’événement.

Restaurant Migros de Balexert Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Genève Vernier 1209 Châtelaine Genève [{« type »: « phone », « value »: « 022 306 06 70 »}, {« type »: « email », « value »: « emploi@vernier.ch »}] [{« link »: « https://www.citedesmetiers.ch/ »}]

DR