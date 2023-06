Copperpot Restaurant Mazette – Bazar Café Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Copperpot Restaurant Mazette – Bazar Café Arles, 2 juin 2023, Arles. Copperpot Vendredi 2 juin, 19h30 Restaurant Mazette – Bazar Café 25€ Le chef Sylvain de Mazette, invite le trio Copperpot.

Un temps de musique acoustique, ensuite on prend le repas et de nouveau un moment de musique. Reservez la jauge est petite, belle soirée !

25€ concert+repas Restaurant Mazette – Bazar Café 8, place Antonelle, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 46 66 71 30 http://www.mazettearles.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 46 66 71 30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

