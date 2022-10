Pierre-Henry Gomont pour « Slava » Restaurant Mazette – Bazar Café Arles Catégories d’évènement: Arles

Pierre-Henry Gomont pour « Slava » Restaurant Mazette – Bazar Café, 14 octobre 2022, Arles. Pierre-Henry Gomont pour « Slava » Vendredi 14 octobre, 17h00 Restaurant Mazette – Bazar Café Dédicace – Rencontre avec Pierre-Henry Gomont pour « Slava » chez Mazette ! Restaurant Mazette – Bazar Café 8, place Antonelle, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

06 46 66 71 30 http://www.mazettearles.com/ Nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Henry Gomont pour une dédicace suivie d’une rencontre à l’occasion de la sortie de « Slava » chez Dargaud et dans le cadre d' »Automne en Librairies ». Et à cette occasion, nous tentons une première en vous conviant non pas à la librairie, mais dans le lieu tout cosy de nos copains et supers restaurateurs de chez Mazette! « Slava, saga prévue en trois tomes, brosse le portrait d’un pays déboussolé, qui amorce une transition incertaine, et annonciateur de la Russie d’aujourd’hui. » Cet événement est organisé par la Librairie Arles BD en partenariat avec Libraires du Sud et Mazette !

