Restaurant l’Orangerie – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence, 12 février 2022, Aix-en-Provence.

Restaurant l’Orangerie – Menu de la Saint-Valentin Aquabella Hôtel & Spa 2 rue des Etuves Aix-en-Provence

2022-02-12 19:30:00 – 2022-02-12 22:00:00 Aquabella Hôtel & Spa 2 rue des Etuves

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

65 // Menu //



● Terrine de foie gras mi-cuit aux quatre épices, chutney de fruits du mendiant

************************************

● Coeur de saumon Bömlo mariné à la betterave, cresson et raifort

************************************

● Suprême de poulet noir de Challans rôti, confit d’oignon et semoule aux épices douces

************************************

● Chocolat Grand Cru, fruit de la passion et sablé cacao

Profitez d’un repas en amoureux au restaurant de l’Hôtel Aquabella pour la Saint-Valentin !

info-aquabella@partouche.com +33 4 42 99 15 00

// Menu //



● Terrine de foie gras mi-cuit aux quatre épices, chutney de fruits du mendiant

************************************

● Coeur de saumon Bömlo mariné à la betterave, cresson et raifort

************************************

● Suprême de poulet noir de Challans rôti, confit d’oignon et semoule aux épices douces

************************************

● Chocolat Grand Cru, fruit de la passion et sablé cacao

Aquabella Hôtel & Spa 2 rue des Etuves Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-26 par