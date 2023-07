LECTURE DE POEMES Restaurant L’Or en Bar Contrexéville, 23 juillet 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

Assistez à une lecture de poèmes par Grâce de Capitani, au Restaurant L’Or en Bar (sous la Galerie Thermale).

Places limitées!

Réservation conseillée.. Tout public

Dimanche 2023-07-23 15:00:00 fin : 2023-07-23 . 0 EUR.

Restaurant L’Or en Bar Sous la Galerie Thermale

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



Attend a poetry reading by Grâce de Capitani, at Restaurant L’Or en Bar (under the Galerie Thermale).

Limited seating!

Reservations recommended.

Asista a una lectura de poemas de Grâce de Capitani, en el Restaurante L’Or en Bar (bajo la Galerie Thermale).

Plazas limitadas

Se recomienda reservar.

Nehmen Sie an einer Gedichtlesung von Grâce de Capitani im Restaurant L’Or en Bar (unter der Galerie Thermale) teil.

Begrenzte Plätze!

Reservierung wird empfohlen.

