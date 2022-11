Soirée musicontée restaurant l’étape creusoise, Saint-Vaury (23)

participation libre

avec DuoEva et Murielle Richer restaurant l’étape creusoise, Saint-Vaury (23) restaurant l’étape creusoise, 23320 Saint-Vaury, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39890 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Ida et son cabas, conté en mots et en musiques par Murielle Richer, la tisseuse d’histoires et le DuoEva, les Tisseurs de sons, au restaurant L’Étape Creusoise, vendredi 9 Décembre à partir de 18h30.Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Un couscous sera servi pour les plus gourmand-e-s (20 euros) Informations, réservation au 06 60 48 48 87 avant le 3 décembre source : événement Soirée musicontée publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T18:30:00+01:00

2022-12-09T22:30:00+01:00

