Concert Les Inversées du Bourdon « Eros-ion » Restaurant L’Estranh D’Olivet, 6 Place Fabre Olivet Ganges, 1 décembre 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

À trois voix mêlées, en langues plurielles, chants polyphoniques d’amour et de désamour. Les inversées du bourdon seront au restaurant L’Estranh à Ganges pour nous envouter avec leurs chants, leur poésie et leur humour..

2023-12-01 19:30:00 fin : 2023-12-01 20:30:00. .

Restaurant L’Estranh

D’Olivet,

6 Place Fabre Olivet

Ganges 34190 Hérault Occitanie



In three voices, in many languages, polyphonic songs of love and lovelessness. Les inversées du bourdon will be at the L’Estranh restaurant in Ganges to enchant us with their songs, poetry and humor.

Tres voces entremezcladas, en múltiples idiomas, canciones polifónicas de amor y desamor. Les inversées du bourdon estarán en el restaurante L’Estranh de Ganges para deleitarnos con sus canciones, su poesía y su humor.

Mit drei gemischten Stimmen, in pluralistischen Sprachen, polyphone Gesänge von Liebe und Unliebe. Les inversées du bourdon werden im Restaurant L’Estranh in Ganges sein, um uns mit ihren Gesängen, ihrer Poesie und ihrem Humor zu verzaubern.

Mise à jour le 2023-11-24 par ADT34