Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 Le restaurant l’Esprit Sarlat vous propose son menu de fête ! Cocktail maison et amuse-bouche,

Mise en bouche : Velouté de butternut aux éclats de châtaignes,

Fois gras de canard en terrine,

Saint-Jacques snackées sauce aux truffes,

Filet de bœuf sauce aux morilles,

Tomme de la ferme de la Brunie,

Délice croquant chocolat blanc passion sorbet exotique,

Mignardises. Menu détaillé en visuel..

Restaurant l’Esprit Sarlat Rue Gabriel Tarde

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Sarlat-la-Canéda Autres Code postal 24200 Lieu Restaurant l'Esprit Sarlat Adresse Restaurant l'Esprit Sarlat Rue Gabriel Tarde Ville Sarlat-la-Canéda Departement Dordogne Lieu Ville Restaurant l'Esprit Sarlat Sarlat-la-Canéda Latitude 44.8813355 Longitude 1.2156596 latitude longitude 44.8813355;1.2156596

