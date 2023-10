Soirée repas et spectacle Restaurant L’escale Sainte-Mère-Église, 14 octobre 2023, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

Soirée repas et spectacle – Différentes formules de restauration sont proposées..

2023-10-14 21:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Restaurant L’escale

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



Evening meal and show – Various catering options are available.

Cena y espectáculo – Hay varias opciones de catering disponibles.

Abendveranstaltung mit Essen und Show – Es werden verschiedene Essensangebote gemacht.

