Restaurant Les Inséparables – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence, 14 février 2022, Aix-en-Provence.

Restaurant Les Inséparables – Menu de la Saint-Valentin Restaurant Les Inséparables 4 Avenue Reine Astrid Aix-en-Provence

2022-02-14 19:30:00 19:30:00 – 2022-02-14 21:30:00 21:30:00 Restaurant Les Inséparables 4 Avenue Reine Astrid

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

115 115 // Menu //



● Macaron exotique au foie gras

Coupe de champagne Philipponnat – cuvée Royale réserve non dosé

************************************

● Carpaccio de Saint Jacques, banane et kiwi, émulsion corail

************************************

● Queue de langoustine au caviar Sevruga sur une crème de topinambour, gelée de kombu

AOC Savennières – Loic Mahé – cuvée Amphora 2018

************************************

● Ballotine de sole truffé, crème vichyssoise, sauce vin jaune

************************************

● Granité aux Litchis, eau de rose et champagne

************************************

● Noix de veau rôti, jus réduit, purée de brocolis et palourdes

AOC Aloxe-Corton – Nicolas Rossignol 2018

************************************

● Assortiment de 3 Fromages affinés

************************************

● Tartelette pomme rose

Vin doux naturel – Domaine Pothier – cuvée Oups 2014

Le restaurant Les Inséparables vous propose son menu de la Saint-Valentin accompagné de 2 artistes pour cette soirée romantique.

restaurantlesinseparables@gmail.com +33 4 42 27 90 32 https://lesinseparables-aix.fr/

dernière mise à jour : 2022-01-26 par