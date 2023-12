RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE Restaurant Les Étangs de Guibert Neufchâtel-en-Saosnois, 31 décembre 2023, Neufchâtel-en-Saosnois.

Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 02:00:00

.

Le restaurant Les Étangs de Guibert vous invite à fêter la nouvelle année en vous régalant de leur cuisine.

Au menu : un cocktail et ses canapés, mise en bouche, entrée, poisson, plat, fromage et dessert. Vins, café, cotillons et soupe à l’oignon compris. (voir menu détaillé en image)

Repas animé par Rudy

Tarif : 135€ par personne

Infos et réservations au 02 43 97 15 38

EUR.

Restaurant Les Étangs de Guibert Route des Étangs

Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-08 par eSPRIT Pays de la Loire