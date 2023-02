St Jo’ Fest 5 Restaurant Le St Jo’, 16 septembre 2023, La Regrippière.

St Jo’ Fest 5 16 et 17 septembre Restaurant Le St Jo’

concert gratuit, restauration sur place sur résa de préference.

concert gratuit en extérieur

Restaurant Le St Jo’ 16 place St Joseph Regrippière La Regrippière 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concerts gratuit en extérieur.

On ne le présente plus Die Morg il sera de retour pour la deuxième fois au st jo’.

?ï? ????, rockeur nantais capillairement inratable, maltraite ses guitares depuis 30 ans, 2000 concerts à travers l’Europe et les DOM-TOM. Il répand depuis 2017 son “groupe solo” Piquant dans les bars, salles et festivals, guitares folk nerveuses et voix rocailleuse, sur des chansons anglophones aux accents parfois sauvages ou ballades, tantôt Rock, tantôt irish. Il porte une attention particulière à distiller une ambiance de partage festif et sensible lors des concerts…”

En deuxième partie.

No Chiefs (Tribute to Rage Against The Machine)

No Chiefs (groupe nantais) rend hommage sur scène à ce groupe légendaire en proposant des reprises les plus fidèles de morceaux choisis dans la discographie de RATM.

Taillé pour le live, No Chiefs c’est plus de

250 concerts en festivals, salles et cafés-concert.

Des textes scandés, engagés, un son lourd et puissant,

un concert de No Chiefs est un exutoire

à la colère qui sommeille en chacun de nous.

Et pour finir la soirée

Dj Session (en cours de programmation)

Restauration (en cours de choix) sur place sur résa de préférence



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T02:00:00+02:00