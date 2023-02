St Jo’ Fest Restaurant Le St Jo’, 13 mai 2023, La Regrippière.

St Jo’ Fest 13 et 14 mai Restaurant Le St Jo’

Concert gratuit, restauration menu Fouées sur résa de préférence.

Concert en extérieur

Restaurant Le St Jo’ 16 place St Joseph Regrippière La Regrippière 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

En Première partie.

Maracuya.

Des reprises rock comme on les aiment, avec une grosse dose d’énergie.

“Maracuya ça veut dire “fruits de la passion” en espagnol car on en met de la passion !

On rend visite aux plus gros succès d’Elvis jusqu’à Metallica, en passant par les classiques tels que -M-, ZZ top, et on pousse même le bouchon jusqu’aux Inconnus et Elmer Food Beat.

En seconde partie.

Mirizon. Vainqueur du tournoi du vignoble 2022.

Mirizøn, formé en mars 2019 à Nantes, vous fait partager l’originalité des morceaux qu’ils écrivent et composent, avec des textes engagés et portés sur le monde, mêlant harmonies planantes et riffs appuyés.

Influencés par des groupes tels que Architects, Bring Me The Horizon, Polaris ou encore I Prevail, certains y verront des sonorités attachées à Ne Obliviscaris ou même Gojira.

Un cocktail étonnant de musique technique et d’harmonies réfléchies, un violon virtuose, un ensemble d’énergies brutes à découvrir sur scène et dans leur premier album : Shrinking Violet.

et enfin comme d’habitude on fini

avec dj session

Concernant la restauration, c’est le retour des fouées!

Et cette fois ci c’est par Mika Fouace

Info et résa au 07.69.47.83.49

Alors à vos agenda !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-14T02:00:00+02:00