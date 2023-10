SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ À PORT ST PÈRE Restaurant le St Georges Port-Saint-Père, 7 novembre 2023, Port-Saint-Père.

Port-Saint-Père,Loire-Atlantique

Envie de partager une soirée conviviale ? de vous amuser entre amis ? Pourquoi ne pas tester une soirée jeux de société ?.

2023-11-07 fin : 2023-11-07 22:00:00. .

Restaurant le St Georges

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Looking for a fun evening out with friends? Why not try an evening of board games?

¿Quiere pasar una velada divertida con amigos? ¿Por qué no pruebas una tarde de juegos de mesa?

Haben Sie Lust, einen geselligen Abend zu verbringen? Möchten Sie sich mit Freunden amüsieren? Warum testen Sie nicht einen Abend mit Gesellschaftsspielen?

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire