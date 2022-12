Déjeuner du 1èr de l’An 2023 au Ruban Bleu Restaurant Le Ruban Bleu La baule Catégories d’évènement: La baule

Déjeuner du 1er de l'An 2023

Mise en bouche Foie Gras en Chapelure d'Algues, Pommes au Condiment de Câpres **** Mi Cuit de Truite au Praliné de Pistache, Crème de Chou-Fleur Grillé à la Mo…

Restaurant Le Ruban Bleu 2 Avenue de la Noue 44500 La baule

Mise en bouche

Foie Gras en Chapelure d’Algues, Pommes au Condiment de Câpres

****

Mi Cuit de Truite au Praliné de Pistache,

Crème de Chou-Fleur Grillé à la Moutarde

Chablis – Domaine Laroche 2021*

OU

Bœuf mariné au Poivre de Cassis et Jaune Séché,

Vendéen et Pickles d’Oignons au Thé Noir

Canon de Maréchal – Domaine Cazes 2021*

****

Pavé de Lieu Jaune rôti aux Herbes Sauvages,

Curry de Lentilles Corail à la Laitue de Mer

Saumur – Le petit Saint Louis – Château de Montguéret 2021*

OU

Fondant de Veau cuit 8 heures à l’Oignon brûlé et Pommeau,

Navet à la Porée Blanche

Morgon – Domaine de la Roche Saint-Jean 2021*

****

Coque Meringuée aux Agrumes et Marrons,

Sablé à la Fleur d’Oranger Champagne Tsarine*

OU

Finger de Chocolat Jivara40% à la Noisette, Confit de Butternut au Chouchen

Champagne Tsarine Rosé* * Accord Mets & Vins en supplément :

27€ (3 vins +boissons chaudes) – 35€ (4 vins + boisson chaude)



* Accord Mets & Vins en supplément :

25€ (3 vins +boissons chaudes) – 20€ (2 vins + boisson chaude) 52€ 2 plats

68€ 3 plats Ces menus sont entièrement « Faits Maison » Information et réservation 02 40 60 24 86

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-01T09:00:00+01:00

2023-01-01T19:00:00+01:00

