Déjeuner de Noël Mise en bouche Queue de Langoustine au Céleri etVinaigre de Truffe Champagne Tsarine Brut* **** Carpaccio de Dorade Grise marinée au Gingembre et Jambon Séché, Mayonnaise C… Restaurant Le Ruban Bleu 2 Avenue de la Noue 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/la-baule-le-ruban-bleu-menu-reveillon-et-dejeuner-de-noel-2456156.pdf »}] Déjeuner de Noël

Mise en bouche

Queue de Langoustine au Céleri etVinaigre de Truffe

Champagne Tsarine Brut*

****

Carpaccio de Dorade Grise marinée au Gingembre et Jambon Séché,

Mayonnaise Crémeuse à l’Orange sanguine et Pois Chiches

Chablis 1er Cru Domaine Laroche*

****

Pavé de Bar Sauvage rôti, Lait de Sarrasin aux Crevettes

Risotto au Thé Matcha et Courge

Pouilly Fumé Henri Bourgeois*

OU

Bœuf Confit et Fumé aux Morilles,

Pommes de Terre Croustillantes au Romarin

Haut Médoc, Château Liversan*

****

Le Parfait de Chocolat Alpaco 66%,

Ganache de Yuzu au Poivre de Timut

Champagne Tsarine Brut Rosé* 52€ 2 plats

68€ 3 plats * Accord Mets & Vins en supplément :

27€ (3 vins +boissons chaudes) – 35€ (4 vins + boisson chaude) Ces menus sont entièrement « Faits Maison » Information et réservation 02 40 60 24 86 La-baule-le-ruban-bleu-menu-réveillon-et-déjeuner-de-noël

