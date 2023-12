Repas de Noël – Le Rougier Restaurant le Rougier Nauviale, 1 décembre 2023, Nauviale.

Nauviale,Aveyron

Repas de Noël le 25 décembre à midi proposé par le restaurant Le Rougier !.

2023-12-25 fin : 2023-12-25 . 30 EUR.

Restaurant le Rougier

Nauviale 12330 Aveyron Occitanie



Christmas lunch on December 25 at noon at Le Rougier restaurant!

¡Comida de Navidad en el restaurante Le Rougier el 25 de diciembre!

Weihnachtsessen am 25. Dezember um 12 Uhr, angeboten vom Restaurant Le Rougier!

Mise à jour le 2023-11-25 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC