Petit-déjeuner à Nauviale Restaurant le Rougier Nauviale, 1 octobre 2023, Nauviale.

Nauviale,Aveyron

Petit déjeuner au Restaurant Le Rougier de Nauviale de 8h30 à 13h30 en continu tous les premiers dimanches du mois..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . 14.5 EUR.

Restaurant le Rougier

Nauviale 12330 Aveyron Occitanie



Breakfast at Restaurant Le Rougier de Nauviale from 8:30am to 1:30pm every first Sunday of the month.

Desayuno en el restaurante Le Rougier de Nauviale de 8.30 a 13.30 todos los primeros domingos de mes.

Frühstück im Restaurant Le Rougier in Nauviale von 8:30 bis 13:30 Uhr durchgehend an jedem ersten Sonntag des Monats.

