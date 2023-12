Menu du 1er janvier Restaurant le Relais des Bastides Saint-Pastour, 1 janvier 2024 12:00, Saint-Pastour.

Saint-Pastour,Lot-et-Garonne

Le Relais des Bastides propose son menu du Nouvel An !

Cocktail maison au Champagne, velouté de cèpes, terrine de foie gras maison à l’Armagnac, trou charentais, pavé de turbot rôti à la crème de câpres, fromage templais et sa salade verte, bavarois poire-chocolat, café.

Réservation préalable..

Restaurant le Relais des Bastides

Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Relais des Bastides offers its New Year’s menu!

Champagne house cocktail, cep velouté, foie gras terrine with Armagnac, trou charentais, roasted turbot pavé with caper cream, templais cheese with green salad, pear-chocolate bavarois, coffee.

Prior booking required.

¡El Relais des Bastides ofrece su menú de Año Nuevo!

Cóctel de la casa con champán, cep velouté, terrina de foie gras al Armagnac, trou charentais, filete de rodaballo asado con crema de alcaparras, queso Templais con ensalada verde, bavarois de pera y chocolate, café.

Se requiere reserva previa.

Das Relais des Bastides bietet sein Neujahrsmenü an!

Hauscocktail mit Champagner, Steinpilzvelouté, hausgemachte Gänseleberterrine mit Armagnac, Trou Charentais, gebratenes Steinbuttsteak an Kaperncreme, Templerkäse und grüner Salat, Birnen-Schokoladen-Bavarois, Kaffee.

Vorherige Reservierung.

