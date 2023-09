Soirée du samedi : couscou de la mer Restaurant le Relais des Bastides Saint-Pastour, 30 septembre 2023, Saint-Pastour.

Saint-Pastour,Lot-et-Garonne

Le Relais des Bastides propose sa soirée du samedi !

Au menu : kir offert, salade fraicheur, couscous de la mer, ile flottante, café.

Vin du Languedoc, le rosé gris de Grenache.

Réservation préalable..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Restaurant le Relais des Bastides

Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Relais des Bastides offers its Saturday evening party!

On the menu: complimentary kir, fresh salad, couscous de la mer, floating island, coffee.

Languedoc wine, Grenache rosé gris.

Prior booking required.

El Relais des Bastides organiza su fiesta del sábado por la noche

En el menú: kir de cortesía, ensalada fresca, cuscús de marisco, isla flotante, café.

Vino de Languedoc, garnacha rosada gris.

Se requiere reserva previa.

Das Relais des Bastides bietet seinen Samstagabend an!

Auf der Speisekarte: kostenloser Kir, frischer Salat, Couscous de la mer, schwimmende Insel, Kaffee.

Wein aus dem Languedoc, grauer Rosé aus Grenache.

Vorherige Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Lot-et-Tolzac