Soirée du samedi : moules marinières Restaurant le Relais des Bastides Saint-Pastour, 22 juillet 2023, Saint-Pastour.

Saint-Pastour,Lot-et-Garonne

Le Relais des Bastides propose sa soirée du samedi !

Au menu : kir offert, salade de saumon fumé, moules marinières et frites, profiteroles au chocolat, café.

Vin IGP Côte de Gascogne, blanc sec, Domaine Chiroulet, les Terres Blanches, 2021.

Réservation préalable..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Restaurant le Relais des Bastides

Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Relais des Bastides offers its Saturday evening party!

Menu: complimentary kir, smoked salmon salad, mussels marinière and French fries, chocolate profiteroles, coffee.

IGP Côte de Gascogne wine, dry white, Domaine Chiroulet, les Terres Blanches, 2021.

Prior booking required.

El Relais des Bastides celebra su fiesta del sábado por la noche

En el menú: kir de cortesía, ensalada de salmón ahumado, mejillones a la marinera y patatas fritas, profiteroles de chocolate, café.

Vino IGP Côte de Gascogne, blanco seco, Domaine Chiroulet, les Terres Blanches, 2021.

Se requiere reserva previa.

Das Relais des Bastides bietet seinen Samstagabend an!

Auf dem Menü stehen: Kir gratis, Salat mit Räucherlachs, Moules marinières und Pommes frites, Schokoladenprofiteroles, Kaffee.

Wein IGP Côte de Gascogne, trockener Weißwein, Domaine Chiroulet, les Terres Blanches, 2021.

Vorherige Reservierung.

