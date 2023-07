Concert Cajun au Qu’Es Aquò Restaurant Le Qu’Es Aquò, Saleich (31) Concert Cajun au Qu’Es Aquò Restaurant Le Qu’Es Aquò, Saleich (31), 22 juillet 2023, . Concert Cajun au Qu’Es Aquò Samedi 22 juillet, 19h30 Restaurant Le Qu’Es Aquò, Saleich (31) Gratuit (au chapeau) Dans l’ambiance chaleureuse et amicale du Qu’Es Aquò, TIT BAYOU, groupe de musique cajun, vous fera découvrir ou redécouvrir la musique des « français » de Louisiane, mâtinée d’origines diverses. Swing cajun, 2 step, balades, valses, … et aussi quelques autres morceaux ajoutés au répertoire cajun. Mélodéon, guitare, harmonica, et voix, l’occasion d’un bon moment de partage musical. source : événement Concert Cajun au Qu’Es Aquò publié sur AgendaTrad Restaurant Le Qu’Es Aquò, Saleich (31) 28, Clos du Château

Restaurant Le Qu'Es Aquò, 31260 Saleich, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T19:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:30:00+02:00 stage concert Détails Autres Lieu Restaurant Le Qu'Es Aquò, Saleich (31) Adresse 28, Clos du Château Restaurant Le Qu'Es Aquò, 31260 Saleich, France Age max 110 Lieu Ville Restaurant Le Qu'Es Aquò, Saleich (31)

