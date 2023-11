Diner Jazz Béré Quartet « Standards et Chansons » Restaurant le P’tit Josse Josse, 4 novembre 2023, Josse.

Josse,Landes

C’est reparti pour une nouvelle saison Jazz dans notre petit bistrot pour notre plus grand plaisir.

Le samedi 4 novembre à 20h30, nous accueillerons notre très cher Jacky Bérécochéa avec : BÉRÉ QUARTET « Standards et chansons ». Menu unique 40€/pers hors boissons.

Sur réservation au plus tard 2/11.

Restaurant le P’tit Josse

Josse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



It’s off again for another Jazz season in our little bistro, to our great delight.

On Saturday November 4 at 8.30pm, we welcome our very own Jacky Bérécochéa with : BÉRÉ QUARTET » Standards et chansons « . Single menu 40€ per person, drinks excluded.

Reservations required by 2/11

Una nueva temporada de jazz se abre en nuestro pequeño bistró, para nuestra gran alegría.

El sábado 4 de noviembre a las 20:30 h, recibiremos a nuestro Jacky Bérécochéa con : BÉRÉ QUARTET « Standards y canciones ». 40 por persona, bebidas no incluidas.

Reserva obligatoria antes del 2/11

Es ist wieder soweit, eine neue Jazzsaison beginnt in unserem kleinen Bistro zu unserer großen Freude.

Am Samstag, den 4. November um 20.30 Uhr begrüßen wir unseren lieben Jacky Bérécochéa mit : BÉRÉ QUARTET « Standards und Chansons ». Einmaliges Menü 40?/Person ohne Getränke.

Auf Reservierung bis spätestens 2/11

