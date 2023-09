MARYLENE CACAUD « L’ESCALE JAZZ » RESTAURANT LE PONT SAINT-ETIENNE Limoges, 2 novembre 2023, Limoges.

La pratique du piano et de la danse classique dans l’enfance, le jazz découvert à l’adolescence et une passion pour la photographie l’ont ancrée à jamais dans ce monde où l’on voyage dans cet univers fabuleux du son, des sons et de la lumière, ainsi que dans l’intimité émotionnelle transmise par les musiciens sur scène.

Journaliste et reporter photographe plusieurs années, membre du webzine Jazz In, son œil scrute avec tension les expressions, les émotions, les regards complices des artistes en concert. En recherche constante de ces instants uniques et magiques qui la touchent, elle déclenche sur le vif, sans mode rafale et toujours à main levée.

Depuis 10 ans, elle nous embarque et nous fait partager chaque année une nouvelle escale photographique, un monde pimenté d’énergie et de poésie, constitué de portraits de musiciens qu’elle saisit avec bonheur sur les scènes des festivals Éclats d’Émail à Limoges, Oloron Ste Marie ou bien encore Anglet.

« La musique selon moi, nous entraîne dans des voyages improbables, des moments de grâce, convaincue qu’elle peut toucher mêmes les plus insensibles des êtres humains. Elle est partage, elle fait aussi le siège de nos émotions en nous reliant intimement aux musiciens »

RESTAURANT LE PONT SAINT-ETIENNE 8 PLACE DE COMPOSTELLE – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T18:00:00+01:00 – 2023-11-02T20:00:00+01:00

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

Jazz Exposition

© MARYLENE CACAUD