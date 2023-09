Dîner à thème – Saveurs d’octobre Restaurant Le Paludier Guérande, 3 octobre 2023, Guérande.

Dîner à thème – Saveurs d’octobre Mardi 3 octobre, 19h15 Restaurant Le Paludier Tarif unique: 25

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, un dîner à thème au restaurant Le Paludier vous est proposé par les élèves du Lycée Professionnel Oliver Guichard sur le thème « Entre Terre et Mer ».

Dîner à thème :

Le Paludier est un restaurant d’application ouvert au public. Les élèves de Terminale Baccalauréat Professionnel Hôtellerie- Restauration, élaborent, confectionnent et vous servent selon les règles de la profession. Venez vous régaler et les encourager sur le thème «Entre Terre et Mer» !

Durée :

2h15

Informations et réservations :

Formule unique. Fin de service à 21h15.

Informations par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Réservation auprès du restaurant Le Paludier du mardi au vendredi de 10h à 16h par téléphone ou mail.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

Restaurant Le Paludier Lycée Professionnel Olivier Guichard, 12 rue de la Fauvette 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

